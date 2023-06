Le groupe de travail prévu ce 28 juin 2023 sur le volet prévoyance de la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique de l’État a été à nouveau reporté sine die, provoquant la colère des syndicats. Alors que depuis plusieurs mois, ministère et DGAFP ne cachent pas leur volonté de privilégier les garanties statutaires, remettant en cause l’engagement d’un couplage santé-prévoyance, la perspective de contrats en prévoyance semble s’éloigner. Désormais, le versant territorial, dont un projet d’accord global est soumis à signature jusqu’au 11 juillet, est plus avancé.