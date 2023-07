Si les membres de la CEFDG évoluent dans un contexte de travail "vraiment agréable", la charge de travail est de plus en plus importante, confie à AEF info Mathilde Gollety, présidente de la CEFDG, lors d’une interview le 28 juin 2023. La prochaine campagne d’évaluation sera ainsi "très dense", avec 87 dossiers à examiner. Cette hausse structurelle questionne "le modèle organisationnel actuel de la commission", qui pourrait recourir à des experts, et notamment ceux du HCERES. En outre, lors de la campagne 2022-2023 la CEFDG a dû faire face à un cas difficile : le renouvellement du grade de master de l’EM Lyon, qui a conduit à l’utilisation d’une procédure de recours. "Depuis le début, l’école lyonnaise a commis une erreur en ne citant pas le nom de Galileo dans son dossier, ni l’évolution de sa gouvernance, ce qui a créé un climat de suspicion au sein de la commission."