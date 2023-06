France compétences publie, depuis 2020, une liste annuelle des "métiers émergents ou en particulière évolution". Un travail visant à garantir la réactivité de l’offre de certification, piloté par son comité scientifique. Alors que l’appel à contributions pour la liste 2024 est lancé, Sandra Enlart et Anne de Blignières, qui composent ce comité, tirent les enseignements des quatre premières années de mise en œuvre de cette mission et envisagent un rôle d’alerte et de veille des acteurs de la certification professionnelle pour ce comité scientifique.