Pour s’assurer de l’effectivité de la mise en œuvre des trois séances annuelles obligatoires en éducation à la sexualité, Pap Ndiaye a saisi le CSP, annonce-t-il devant la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, le 27 juin 2023. L’instance devra élaborer pour chaque niveau d’enseignement une proposition de programme précisant les thèmes et notions qui devront être abordés, et les personnels seront aussi formés. Les députées de la délégation ont pointé les inégalités femmes/hommes au sein même du MEN, et le risque "d’inégalité salariale" du pacte.