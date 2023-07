Les élus du conseil départemental de la Haute-Garonne ont adopté, mardi 27 juin 2023, un plan de lutte contre le harcèlement scolaire dans les collèges. Déployé à la rentrée, il comprend des actions de prévention et de sensibilisation dans les établissements et un accompagnement des victimes et des auteurs de harcèlement et de leur famille. Une équipe de 18 volontaires en service civique va être créée pour "intervenir à la demande des collèges". La collectivité a construit ce plan "en vraie complémentarité" avec le dispositif "Phare" déployé par l’Éducation nationale (lire sur AEF info).