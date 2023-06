À compter du mois de juillet 2023, le bulletin de paie s'enrichit d'une nouvelle rubrique, le montant net social. Cette somme correspond au revenu net après déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux rendus obligatoires par la loi. Cela évitera aux salariés concernés d'avoir à reconstituer le revenu à déclarer aux caisses d'allocations familiales pour percevoir le RSA ou la prime d'activité. Dans un second temps, en 2024, ce montant devra être déclaré en DSN, pour permettre la mise en oeuvre de la solidarité à la source. Pour l'heure, le gouvernement met à disposition des employeurs un kit de communication pour les aider à présenter le dispositif à leurs salariés et à leurs représentants. Ce kit comprend notamment un modèle de courrier à adresser aux salariés, une brochure pédagogique et une fiche destinée aux gestionnaires de paie.