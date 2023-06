Le Medef et l’Apec ont signé en Bourgogne-Franche-Comté une convention de partenariat, indiquent-ils dans un communiqué le 22 juin 2023. Ils s’y engagent à renforcer l’accompagnement des entreprises adhérentes du Medef, en particulier les TPE et PME, dans leurs processus de recrutement des cadres. Et vont en particulier porter "une attention aux publics les plus éloignés de l’emploi tels que les jeunes diplômé.es des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ou du monde rural, les demandeurs d’emploi longue durée, les seniors, les personnes en situation de handicap".