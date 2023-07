"Nous cherchons à recruter les meilleurs experts au service de la transformation de l’État pour construire des services publics plus proches, plus simples et plus efficaces pour répondre aux attentes des Français", explique Isabelle Wackenheim, déléguée chargée des talents au sein de la DITP, dans une interview à AEF info fin juin 2023 (1). Cette nouvelle fonction, créée en septembre 2022, consiste aussi à développer ces talents au sein de la direction et à leur faire bénéficier "de l’accélérateur de carrière que constitue un passage au sein de la DITP" qui "agit comme un tremplin" dans le secteur public. Ces talents exercent "dans dix domaines d’expertises différents, tous orientés vers la transformation". La DITP s’efforce également de palier la perte d’attractivité des métiers publics et de fidéliser les agents en leur proposant des programmes leur permettant de monter en compétences.