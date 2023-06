À l’occasion d’un colloque organisé mardi 27 juin 2023 à Paris sur le thème "Tri à la source des biodéchets : le pari 2024", l’association Amorce déplore un accompagnement financier insuffisant de l’État pour mettre en place la collecte et le traitement sur l’ensemble du territoire, comme l’exige la loi Agec. Les collectivités engagées dans la transition écologique réclament des aides supplémentaires pour financer les études de faisabilité et les investissements, un report de la date butoir ainsi que des indicateurs d’évaluation simplifiés, équitables et harmonisés en France.