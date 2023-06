L’IA sera le facteur qui aura le plus d’impact sur le monde du travail dans les 5 prochaines années (sondage Harris-AEF info)

À l’occasion de ses 25 ans, AEF info, fidèle à son ADN, entend donner à ses lecteurs un temps d’avance sur les grandes évolutions sociales et sociétales en confiant à Harris Interactive un sondage exclusif (1) pour mesurer la perception des Français sur l’impact de l’intelligence artificielle, en particulier de l’IA générative comme ChatGPT ou Midjourney. Premiers enseignements : 37 % des Français (18 à 65 ans) déclarent avoir déjà utilisé ce type de logiciel et un sur cinq (22 %) estime que l’IA sera le facteur qui aura le plus d’impact sur le monde du travail dans les cinq prochaines années, devant l’inflation (20 %), le télétravail (16 %) et la transition écologique (11 %).

Tous les Français se sentent concernés : 84 % affirment avoir déjà entendu parler des logiciels utilisant l’IA générative, et près d’un Français sur deux (46 %) indique très bien savoir ce dont il s’agit. Et non seulement ils connaissent ChatGPT et consorts, mais près d’un sur deux (48 %) souhaite utiliser ces logiciels, moins dans le cadre professionnel (37 %) - pourcentage qui monte à plus des deux-tiers (64 %) chez les moins de 25 ans - que personnel (41 %).

Quatre Français sur cinq (78 %) estiment que l’impact de ces outils sera fort, voire très fort pour un quart d’entre eux (23 %). Un impact qui se fera ressentir rapidement, d’ici deux à neuf ans pour les trois quarts des répondants (72 %), et même dans un délai beaucoup plus court pour les jeunes : d’ici trois ans seulement pour 55 % des moins de 25 ans (45 % dans l’ensemble de la population).





Les Français partagés sur le sens de cet impact

Toutefois, ils sont partagés sur le sens de cet impact sur le monde du travail : la moitié d’entre eux (51 %) considère le développement de l’IA comme un danger, tandis que 37 % le voient comme une opportunité.

Dans le détail, les Français estiment que les employeurs seront gagnants (opportunité : 61 % ; danger 27 %) alors que les salariés, à l’inverse, seront les plus menacés (danger : 57 % ; opportunité : 31 %). Sur leur propre carrière toutefois, les répondants semblent particulièrement divisés : un tiers y voit un danger (38 %) ; un tiers une opportunité (31 %) ; un tiers ni l’un ni l’autre (31 %). C’est dire s’ils mesurent encore mal les conséquences de l’IA générative. De même, s’ils estiment à une grande majorité (76 %) que l’IA générative peut remettre en cause le sens et la valeur du travail, ils pensent aussi (à 64 %) qu’elle peut permettre de renforcer la qualité et la fiabilité du travail…





Par type de professions toutefois, les quatre métiers les plus menacés, selon les Français, sont les "cols blancs" (55 % versus 20 % une opportunité), les métiers de l’éducation et de l’enseignement (51 % versus 27 % une opportunité), les fonctionnaires (49 % versus 22 % une opportunité), et les journalistes (49 % versus 25 % une opportunité). À l’inverse, les scientifiques et les chercheurs devraient le mieux tirer leur épingle du jeu (48 % une opportunité ; 33 % un danger), suivis des informaticiens.





Une menace pour l’emploi et l’éducation

Trois Français sur quatre considèrent que le développement de l’IA générative aura un fort impact sur l’emploi et les RH ainsi que sur l’éducation et la formation - et pas dans le bon sens, puisque la moitié estime que cet impact représente avant tout un danger, contre seulement un bon tiers qui pense que ce sera positif (respectivement 36 % et 38 % une opportunité).





Des effets positifs sur la gestion des crises climatiques

Enfin, un impact positif mais d’une courte tête : plus de la moitié des Français (55 %) considère que l’IA générative aura un impact positif sur la gestion des crises climatiques et la biodiversité, ce qui est cohérent avec le fait qu’ils estiment que ce sont les scientifiques et les chercheurs qui seront les plus avantagés.





Quelles conséquences pour la France ? Les Français très divisés

En termes de souveraineté économique, les Français sont plutôt pessimistes, 53 % estimant que risque de se créer une dépendance technologique et économique vis-à-vis des grandes puissances qui dominent le marché de l’IA aujourd’hui (États-Unis, Chine). Mais ce point de vue est contrebalancé par le fait que 41 % y voient plutôt une opportunité pour permettre au pays de renforcer sa position en termes de compétitivité et d’innovation dans des secteurs clés comme la santé, l’éducation, le transport ou l’industrie.





Une peur qui s’exprime largement : les conséquences éthiques

Les Français sont très préoccupés par les impacts négatifs du développement de l’IA générative d’un point de vue éthique : diffusion de fake news (pour 85 %, "cela est préoccupant"), violation de la vie privée (84 %) et violation des droits d’auteur (84 %).