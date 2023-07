Mise à l’épreuve par le Brexit, la crise sanitaire et la sortie du programme Erasmus, la coopération universitaire et scientifique entre le Royaume-Uni et la France est à réinventer. Lors d’une journée pays organisée par Campus France le 27 juin 2023, 23 institutions britanniques et 43 établissements français étaient présents sur place pour réfléchir à une nouvelle feuille de route pour leur coopération. Mobilités plus courtes, numérique, diplômes conjoints… Ils ont étudié ensemble des pistes pour relancer leur coopération.