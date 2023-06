Territoires zéro chômeur de longue durée : trois nouveaux territoires habilités à entrer dans l’expérimentation

Les territoires de Lille Fives, de Bailleul dans le département du Nord et de Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner dans le Finistère sont habilités à expérimenter le dispositif TZCLD (Territoires zéro chômeur de longue durée), indique l’association, lundi 27 février 2023. Ces nouvelles habilitations portent à 51, le nombre de territoires engagés dans le dispositif. "Ces habilitations feront l’objet d’un arrêté du ministre du Travail", précise l’association, ajoutant que "d’autres dossiers de candidatures sont d’ores et déjà déposés auprès du Fonds d’expérimentation et [que] leur instruction est en cours".