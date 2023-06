35 établissements français apparaissent parmi les 1 499 universités figurant dans l’édition 2024 du classement mondial des universités établi par QS et publié le 27 juin 2023. PSL occupe la 24e place, gagnant 2 places comparé à 2023. L’IPP se place à la 38e position (+10), tandis que Sorbonne université arrive 59e (-1 place). D’autres perdent du terrain dont Paris-Saclay (71e, -2 places) et l’ENS de Lyon (184e, -73 places). Par ailleurs, cette 20e édition est marquée par l’introduction de nouveaux indicateurs sur le développement durable, l’employabilité et le réseau international de recherche.