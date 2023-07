L’université du Littoral Côte d'Opale fait partie des 14 lauréats retenus début juin 2023 dans le cadre de la 3e vague de l’AMI "Compétences et Métiers d’avenir". Elle se donne pour objectif, avec le projet "C-Décidé", de former 12 500 étudiants en formation initiale et 10 500 apprenants en formation continue en 5 ans. "Nous voulons accompagner la décarbonation de l’industrie sur notre territoire", résume Arnaud Cuisset, VP délégué aux grands projets à l’Ulco. Le projet, doté de 8 M€, concerne tous les niveaux de formation, "du bac-3 au bac+8". Il prévoit l’ouverture de 7 "chantiers-écoles".