"La création de Docaposte Institute est une réorganisation interne qui n’impacte pas ou peu nos clients sur le plan opérationnel mais qui leur apporte plus de possibilités de formation", déclare à AEF info Vanessa Chocteau, la DG de Docaposte institute, qui regroupe les filiales de formation pour l'interne et l'externe dans le numérique de Docaposte (La Poste). "Notre objectif est de devenir l’un des dix principaux acteurs sur les formations au numérique à l’horizon 2030. […] Là où avant les clients demandaient une formation sur étagère, nous passons aujourd’hui plus de temps à définir le besoin", poursuit-elle. Il s’agit de couvrir l’ensemble du spectre des besoins des entreprises liés à la digitalisation avec des parcours individualisés, des process de suivi des acquis par des ateliers ou du coaching. Le groupe prépare aussi une offre adaptée aux PME sur la Data ou la cybersécurité.