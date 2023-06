Supprimer les Transco et la ProA et conserver trois dispositifs rénovés — le contrat de professionnalisation, le projet de transition professionnelle et la démission-reconversion —, telle est l’une des pistes avancées par France Stratégie pour rationaliser les dispositifs de transition professionnelle. Dans un rapport publié le 28 juin 2023, l’institution formule neuf recommandations destinées à favoriser les transitions professionnelles, dont certaines font écho aux discussions que le gouvernement entend ouvrir avec les partenaires sociaux dans le domaine de la formation.