Le département du Calvados a présenté le 26 juin 2023 en séance publique une convention signée avec la CNSA visant à "diminuer le nombre de dossiers en souffrance" à la MDPH et à améliorer le service rendu aux personnes handicapées. Cette convention est valable jusqu’à fin mars 2025, et prévoit un financement de 443 625 € par la CNSA afin de recruter 8 ETP sur un an après une formation d’un mois. Un "diagnostic approfondi" de la MDHP du Calvados a été réalisé pour identifier les causes des dysfonctionnements, avant d’engager un "plan d’actions" par un soutien méthodologique et organisationnel.