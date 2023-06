Missionnés en février dernier par le ministre de la Fonction Publique, Stanislas Guerini, le sénateur du Cantal Bernard Delcros (Union centriste) et la députée de Seine-Maritime Marie-Agnès Poussier Winsback (Horizons) ont remis ce 27 juin leur rapport sur l’évolution du dispositif France Services. Ce rapport, qui propose trois volets de recommandations, préconise notamment une subvention de 50 000 euros pour pérenniser le dispositif et l’intégration, dès 2024, de nouveaux opérateurs nationaux pour répondre à des besoins aujourd’hui non couverts.