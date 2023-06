Les députés ont procédé, mardi 27 juin 2023, au vote solennel de la proposition de loi sénatoriale sur la mise en œuvre du zéro artificialisation nette sur les territoires. Le texte a été adopté par 441 voix pour, 4 contre et 94 abstentions (les groupes LFI et écologistes ayant annoncé leur intention de s'abstenir lors des explications de vote). Il sera étudié en commission mixte paritaire le 6 juillet pour un vote, si la CMP se révèle conclusive, le 13 juillet au Sénat. La date du vote à l’Assemblée n’est pas encore fixée. Interrogée par AEF info mardi 27 juin, Valérie Létard, présidente de la commission spéciale au Sénat, "espère et aspire à une CMP conclusive". Même s’il "reste du chemin à parcourir", notamment sur la question des grands projets d’intérêt national et de leur décompte, le Sénat étant pour une exemption pure et simple.