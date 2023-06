La bataille judiciaire autour des projets pétroliers de TotalEnergies en Ouganda est loin d’être terminée. Après un premier jugement défavorable, des représentants de communautés affectées et des associations saisissent de nouveau la justice sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance, annoncent-ils le 27 juin 2023. Cette fois, le recours ne porte plus sur le volet prévention mais vise la responsabilité civile de la compagnie et lui demande des réparations pour les violations déjà causées. TotalEnergies dit "accueillir favorablement un débat sur le fond devant le tribunal".