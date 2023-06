"On doit rouvrir le débat du temps scolaire dans l’année, qui est une des grandes hypocrisies françaises", a déclaré à Marseille le président de la République, le 27 juin 2023. Emmanuel Macron pointe notamment la longueur des vacances estivales. Lors d’une visite d’une école incluse dans le volet éducation du plan "Marseille en grand", le chef de l’État a promis de "continuer à avancer" sur ce dispositif et de "donner encore plus d’autonomie" aux établissements. "Il faut accepter qu’il y ait des modèles qui soient variés." Plusieurs écoles pourront en outre bénéficier du Pass culture.