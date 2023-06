L’assemblée plénière du Conseil économique, social et environnemental a adopté, le 27 juin 2023, une résolution intitulée "Le travail en questions", qui appelle à un "débat national" sur le travail. La résolution liste des "points de consensus" et des "pistes pour de futurs débats" autour de quatre enjeux : "développer de nouvelles organisations du travail en repensant le rapport au travail" ; "engager dès maintenant la mutation des métiers vers une transition juste" ; "dynamiser la démocratie au travail" ; "lutter contre toutes les formes d’inégalités, de discriminations et de précarités".