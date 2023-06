Le secrétariat général à la planification écologique vient de mettre en ligne la présentation, effectuée le 9 juin 2023 au ministère de l'Agriculture, de la planification écologique attendue dans le secteur, le deuxième plus émetteur en France derrière celui des transports. De 2022 à 2030, les émissions devront baisser de 13 Mt CO2e pour passer de 81 à 68 Mt CO2 (soit –16 %), les efforts portant surtout sur les engrais azotés et l’élevage. Le SGPE liste quinze leviers pour y parvenir et quatre "principes de méthode".