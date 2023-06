Lancés officiellement lors du 7e comité interministériel de la transformation publique, le 9 mai dernier, le programme de simplification des démarches administratives de "10 moments de vie" des citoyens franchit une nouvelle étape cette semaine. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques met en effet en place, ces 26, 27 et 28 juin 2023 les comités de pilotage de trois d’entre eux portant sur la vie étudiante, le retour de l’étranger et la rénovation de son logement.