La CFDT reste la première organisation syndicale au Cneser, avec 12 élus (contre 13 en 2019), tous collèges confondus, selon les résultats des élections des représentants des personnels, publiés le 27 juin 2023. Elle est suivie par la FSU avec 9 élus et de la CGT avec 7 sièges. L’Unsa (avec le SNPTES depuis sa réaffiliation fin 2021) remporte 6 élus (+1). SUD conserve ses 3 élus quand QSF passe de 1 à 3 sièges et que FO perd ses 2 représentants. Le Collectif 384 (Prag/PRCE) remporte deux élus, au détriment du Sages et de la CFDT. La CFTC maintient quant à elle son seul élu.