La Métropole de Lyon a voté, mardi 27 juin 2023, une délibération relative à la mise en œuvre de l'expérimentation portant sur l’accompagnement "rénové" des allocataires du RSA par 140 voix pour et 2 contre. La collectivité, présidée par Bruno Bernard (EELV), bénéficiera d’une enveloppe de 725 000 € pour 2023. La convention conclue avec l’État prévoit que l’expérimentation s’appuie sur le dispositif de la Charte des 1 000, impulsée conjointement par la Métropole, l’État et Pôle emploi et mise en œuvre par la maison de l’emploi. L’expérimentation concerna 1 330 allocataires sur deux communes.