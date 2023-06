La diversité des profils induite par le système Pass/LAS fonctionne et n’a pas engendré un taux d’échec plus élevé en 2e année, a indiqué Sylvie Retailleau le 26 juin 2023. Elle répondait à quelques questions sur la réforme de l’accès aux études de santé, lors d’un débat organisé par Les Contrepoints de la Santé, dédié, ce mois-ci, à la recherche médicale. En outre, pour continuer d’augmenter le nombre d’étudiants formés en médecine, l’Observatoire national de la démographie des professions de santé se réunira plus tôt que prévu, à la rentrée 2023, pour fixer un nouvel objectif.