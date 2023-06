Orientation et attractivité des métiers, réforme de la voie professionnelle et alternance, avenir du système de financement de l’apprentissage, enjeu de la qualité des parcours et des accompagnements : tels sont les quatre thèmes au menu des États généraux 2023 de l’alternance, organisés par le Groupe AEF info, mercredi 5 juillet à l'Hôtel de région des Hauts-de-France, à Lille. Une journée de débats et d’échanges, avec quatre plénières le matin et quatre tables rondes experts l’après-midi, à laquelle participeront Carole Grandjean, Xavier Bertrand, des représentants de la DGEFP, de France compétences, de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, des Opco, des CFA et des acteurs de l’emploi, avec les témoignages d’entreprises et d’alternants. Si vous souhaitez encore vous y inscrire, ou compléter votre inscription sur les tables rondes expertes de l’après-midi, vous pouvez cliquer sur ces liens.