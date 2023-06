La proposition de règlement sur la restauration de la nature n’a pas été adoptée par la commission de l’environnement du Parlement européen, mardi 27 juin 2023 au matin, récoltant 44 voix pour, 44 contre et zéro abstention (lire sur AEF info). À l’issue du vote, les députés favorables et défavorables à la législation se sont accusés mutuellement de "manipulations" et de "mensonges". Tout se jouera en séance plénière, annoncée pour juillet prochain.