Lancée en mars dernier, la première vague des contrats d’objectifs, de moyens et de performance est expérimentée par 34 établissements, qui ont eu un mois pour rendre leur copie au MESR, avant les discussions avec la tutelle. AEF info s’est entretenue avec sept d’entre eux pour un premier retour d’expériences sur ce nouveau dispositif : les universités de Clermont-Auvergne, Le Havre, Guyane, Strasbourg, Lille, La Rochelle et Sorbonne université. Toutes regrettent le délai très court qui leur a été laissé mais louent un exercice "plus stratégique et ambitieux que le DSG". Parmi les difficultés relevées : le financement qui s’apparente à une "extension de la SCSP" pour certains, l’articulation avec le contrat quinquennal, l’absence de réponse sur le volet immobilier, un risque d’éparpillement des projets, ou encore un dispositif "chronophage, à la fois dans l’élaboration et dans le suivi".