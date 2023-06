Matthieu Gayet, directeur des études et de la scolarité de l’université Paul-Valéry Montpellier-III, est le président pour trois ans de la nouvelle "Association des directeurs et directrices des études et de la scolarité d’établissements publics d’enseignement supérieur" (A-DES), officiellement créée le 11 mai 2023. Dix-huit universités sont pour l’instant représentées au sein de cette association, qui a d’ores et déjà entamé des échanges avec la Dgesip : calendrier des enquêtes avec le Sies via les remontées Sises, inquiétudes et améliorations sur la plateforme Mon Master… "Nous portons aussi un sujet sur la reconnaissance des métiers de la scolarité au sein des établissements, notamment sur les questions de recrutement", avec "la création d’une famille d’activités professionnelles spécifique", explique Matthieu Gayet à AEF info, le 26 juin.