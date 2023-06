Comment mieux valoriser la recherche et l’innovation en France ? Pour la sénatrice Vanina Paoli-Gagin, il faut "soutenir les innovations dans la durée" et "ne pas les abandonner au milieu du gué", fait-elle valoir, lors des 10es Rencontres pour l’innovation, mardi 27 juin 2023. Cela implique de "mettre les moyens dans la recherche amont" et de créer en aval "des fonds d’investissement à poches très profondes" pour industrialiser ces innovations. D’autres propositions sont formulées : faire des choix stratégiques en matière d’innovation, faire plus confiance aux universités, etc.