La Commission attribue 832 M€ à 41 projets de R&D dans le cadre de l’appel 2022 du Fonds européen de Défense, annonce-t-elle le 26 juin 2023. 134 propositions avaient été reçues. 550 entités juridiques de 26 États membres de l’UE et de Norvège participent aux propositions sélectionnées. Les PME représentent plus de 39 % de toutes les entités participant aux propositions sélectionnées et reçoivent 20 % du financement total demandé. Les projets sélectionnés doivent "contribuer à développer les capacités de défense haut de gamme de l’UE dans des domaines essentiels tels que le combat naval, terrestre et aérien, l’alerte précoce dans l’espace et la cybernétique", précise la Commission. Le Fonds européen de défense de l’UE finance la coopération en R&D dans le domaine de la défense en Europe - sans se substituer aux efforts des États membres.