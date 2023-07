La Comue Université de Lyon va changer de statuts et devenir une Comue expérimentale : ainsi en a décidé le CA de la Comue par un vote à la majorité absolue (39 pour, 3 abstentions), mardi 11 juillet 2023. S’il n’est plus mention, dans les nouveaux statuts, d' "université de Lyon" mais de "Comue Lyon Saint-Étienne", les chefs d’établissement ont en revanche décidé de garder le nom d’usage "Université de Lyon", ce, sans durée définie. "Cette solution nous donne la possibilité de changer de nom aisément si les établissements le souhaitent ou si la configuration du site l’exige", explique à AEF info Frank Debouck, président de la Comue. Il revient sur les nouvelles compétences de la Comue, avec des objets importants comme le volet immobilier, le collège doctoral, le centre de santé mentale ou la Fabrique de l’innovation, et insiste sur la nouvelle dynamique du site avec le succès à l’AAP PUI.