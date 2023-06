Une journée de rencontres autour des chantiers d’insertion. Chantier école, Réseau Cocagne, Coorace, Emmaüs France, la Fédération des acteurs de la solidarité et le Mouvement des régies ont organisé un événement commun, jeudi 22 juin. Une première du genre pour mettre en avant le modèle des ACI (ateliers et chantiers d’insertion), qui s’inquiètent pour leur avenir. Ils s’estiment fragilisés et s’interrogent sur leur place dans la future organisation de France Travail. Le haut-commissaire, Thibaut Guilluy, et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sont venus présenter leur vision du secteur.