Société Générale annonce le 27 juin 2023 avoir signé un nouvel accord mondial sur les droits de ses salariés avec le syndicat UNI Global Union, sur la base des accords de 2015 et de 2019. L’objectif est de "formaliser les pratiques positives constatées depuis 2019 et assurer leur prise en compte au travers d’engagements nouveaux sur le télétravail (y compris les droits syndicaux), l’environnement numérique, la santé, sécurité et qualité de vie au travail, […] ainsi que des engagements universels de protection sociale".