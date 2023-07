Action sociale du ministère de l’Intérieur : la Cour des comptes préconise une "révision d’ensemble"

"Souffrant d’une organisation inutilement complexe et dispersée, l’action sociale du ministère de l’Intérieur est créatrice de disparités et d’inégalités de prise en charge entre les agents", constate la Cour des comptes dans son rapport annuel publié mercredi 8 février 2017. "Les actions entreprises, insuffisamment évaluées, aboutissent à des disparités tant géographiques que de statut", souligne-t-elle, pointant notamment "l’incapacité" du ministère "à contrôler efficacement ses organismes partenaires et à s’assurer de la qualité des prestations servies". La Cour préconise "une révision d’ensemble de la politique suivie, incluant une évaluation des actions entreprises, des finalités poursuivies et des missions déléguées". Dans sa réponse, le ministère de l’Intérieur estime que "l’évolution de l’organisation de l’action sociale […] peut être envisagée pour plus de cohérence".