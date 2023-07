Des locaux de 1 000 m2 comprenant des serres d’expérimentation, une halle technique et un espace d’expérimentations… Le CNRS inaugure, lundi 26 juin 2023, le plateau technique d’expérimentation en écologie de Montpellier en présence notamment du préfet de région, Pierre-André Durand, de Sophie Béjean, rectrice et d’Agathe Euzen, directrice adjointe de l’institut écologie et environnement du CNRS. Cet équipement vise à développer les recherches en écologie fondamentale mais aussi celles liées au contexte de changement climatique et de crise de la biodiversité. Ce projet a été initié par le CEFE de Montpellier, une UMR du CNRS, de l’UM, de l’IRD et de l’EPHE. Ce plateau inséré dans le réseau des serres expérimentales de Montpellier, est conçu pour être écologiquement le plus neutre possible. Coût : 3,395 M€ (État 904 000 €, région Occitanie 1,726 M€, CNRS et Labex CeMeb 765 000 €).