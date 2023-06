Le groupement Hexatrust et Cyberjobs, "expert du recrutement en cybersécurité", ont annoncé, lundi 26 juin 2023, avoir signé un partenariat "pour faciliter les recrutements dans la filière cyber française". L’objectif est de "réunir, sur une plateforme unique, recruteurs et candidats du secteur". Les candidats auront ainsi accès "à l’ensemble des offres d’emploi de la centaine de membres de l’association, toutes en lien avec la cybersécurité et le cloud". Hexatrust a par ailleurs renouvelé son CA : Hicham Ben Hassine (AlgoSecure), Michael Monerau (Qontrol) et Cyril Bras (Whaller) succèdent à Luc Renouil (Bertin), Georges Lotigier (VadeSecure) et Sébastien Faivre (Brainwave). Ils rejoignent Stéphane de Saint Albin (Ubika), Jacques de La Rivière (Gatewatcher), Maxime Alay-Eddine (Cyberwatch), et Jean-Noël de Galzain (Wallix), qui reste président. L’association vise les 200 membres en 2025.