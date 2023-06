À la suite de plusieurs plaintes déposées à l’encontre d’une vidéo sur la réforme des retraites, produite par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques et diffusée aux agents parfois par le biais de leurs boîtes mail personnelles (lire sur AEF info), la Cnil a informé plusieurs plaignants, ce 26 juin 2023, engager une procédure de sanction cinq mois après le début de l’instruction (lire sur AEF info). Un rapport de sanction administrative a été adressé aux ministères de l’Économie et de la Fonction publique. Concernant les issues possibles de cette procédure, la Cnil explique à AEF info qu’un "rappel à l’ordre (y compris public) pourrait être prononcé", de même qu’un "non-lieu". "En tout état de cause, la loi Informatique et Libertés ne prévoit pas la possibilité de prononcer une amende à l’encontre de l’État", précise encore l’instance.