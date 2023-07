Mickaël Thiéry est depuis le 1er juillet le sous-directeur de l’action climatique à la direction générale de l’énergie et du climat du ministère de la Transition écologique. Le service du climat et de l’efficacité énergétique de la DGEC vient de se transformer en "direction du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air". Dirigée par Olivier David, nommé directeur par intérim en Conseil des ministres ce 5 juillet 2023, elle est composée de trois sous-directions dont une sur le climat.