Dans une circulaire publiée le 23 juin, les ministres de la Fonction publique et de la Diversité, Stanislas Guerini et Isabelle Lonvis-Rome, précisent les modalités de mise en œuvre du plan national d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti LGBT+ 2020-2023 au bénéfice des usagers du service public et des agents publics. Alors que l’accès aux services reste trop limité pour les usagers LGBT+, cette circulaire vise à renforcer la prévention et la lutte contre les discrimination dans les administrations de l’État.