Selon A&I-Unsa et la Fnec-FP-FO, le ministère de l’Éducation nationale propose, lors des négociations annuelles concernant la revalorisation indemnitaire des personnels administratifs, 675 € annuels supplémentaires pour les Adjaenes. En revanche, les attachés et secrétaires ne seraient pas revalorisés. A&I-Unsa juge "pas acceptable que les adjoints ne perçoivent qu’une aumône et que secrétaires et attachés ne perçoivent rien". La Fnec-FP-FO, critiquant également cette proposition, regrette en outre que "les ITRF soient oubliés" et demande une revalorisation du point d’indice.