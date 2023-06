"Le Parlement débattra du projet de loi sur le partage de la valeur" dans les trois mois qui viennent (Élisabeth Borne)

Le gouvernement a tranché : la transposition législative de l’ ANI sur le partage de la valeur du 10 février 2023 fera l’objet d’un projet de loi dédié. "Dans les trois mois qui viennent, le Parlement débattra du projet de loi transposant l’accord entre les partenaires sociaux", annonce Élisabeth Borne le 26 avril 2023 lors de la présentation de la feuille de route du gouvernement et de son agenda législatif. "Nous avons souhaité un texte dédié. C’est un accord qui suppose un travail délicat pour passer d’un accord à des dispositions législatives. Cela fera l’objet d’un texte spécifique pour pouvoir le débattre le plus vite possible", selon la Première ministre. "Seules les entreprises de plus de 50 salariés avaient l’obligation de proposer un dispositif de partage de la valeur à leurs salariés. Cet accord permettra de toucher toutes les PME", rappelle-t-elle.