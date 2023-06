Les conseillers de la Cnam décident de signer le projet de convention d'objectifs et de gestion (COG) qui fixe des objectifs pluriannuels et les moyens de fonctionnement de la branche pour la période 2023-2027. Le président de la caisse nationale, Fabrice Gombert (CFDT), précise le 26 juin 2023 que la décision de signature a été acquise par 17 voix (Medef, CPME, U2P, Fnath, Unaf, Unass), 9 conseillers votent contre (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC) et 9 s'abstiennent (CFDT, FNMF, Fage, Unsa-Corona).