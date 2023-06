Voici le sommaire des brèves en énergie du 23 au 27 juin 2023 :Emmanuel Macron évoque la construction de réacteurs nucléaires sur le bassin industriel de Marseille-FosEDF engage les procédures d'autorisation pour ses EPR de PenlyLa canicule a eu des conséquences environnementales autour des centrales de Bugey et Saint-Alban en 2022Engie et la Belgique trouvent un accord sur le nucléaireLa commission Itre adopte la dernière version de la directive énergies renouvelablesSelon Contexte, la DGE encourage EDF à multiplier les contrats de long terme avec les électro-intensifsLe gouvernement abandonne la révision des contrats solaires de 2006 et 2010