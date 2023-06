L’université Paris-Panthéon-Assas annonce avoir porté plainte, après que "plusieurs individus au visage couvert s’en sont pris à trois intervenants" lors d’une matinée d’études sur "La République universelle à l’épreuve de la transidentité", le 22 juin 2023. L’établissement précise que les auteurs des faits ont "asperg[é] de peinture et projet[é] des boules puantes" contre les orateurs. Elle rappelle son "attachement au respect strict" de la liberté académique, laquelle est "essentielle dans une société démocratique respectueuse des droits et libertés". De son côté, France Universités se dit "solidaire du président de l’université Panthéon-Assas et des dispositions qu’il a prises à la suite de cet incident" et rappelle que "l’université porte une tradition multiséculaire d’ouverture au débat et à la confrontation d’idées".