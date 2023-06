Les ventes de maisons anciennes ont chuté de 13,7 % au premier semestre 2023, en rythme annuel, et celles des appartements ont fléchi de 14,5 %, à l’échelle de Century 21 France. Si des acquéreurs se résolvent à acheter des surfaces plus petites pour concrétiser leur projet, malgré la hausse des taux, les vendeurs peinent en revanche à ajuster leurs prix à cette nouvelle donne. Or les prix doivent baisser d’environ 12 %, "le plus tôt possible", pour débloquer le marché, estime Charles Marinakis, président du réseau, ce lundi 26 juin.