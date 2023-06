A Dugny, en Seine-Saint-Denis, les promoteurs Sogeprom et Demathieu Bard se sont associés pour réaliser trois lots du village des médias, dans la perspective des JOP de Paris 2024. Ce site doit accueillir 1 500 journalistes et techniciens durant les épreuves sportives. 345 logements doivent être livrés pour les Jeux olympiques et sont en cours de commercialisation. En phase héritage, le village des médias devrait compter jusqu'à 1 500 logements, après une deuxième phase de travaux qui doit commencer en 2025.