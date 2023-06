Six syndicats (CSMF, FMF, MG France, Reagjir, SML et UFML-S) annoncent boycotter une réunion du 29 juin au ministère pour faire le point sur l'aide aux patients ALD sans médecin traitant. Les syndicats jugent qu’il s’agit d’un "plan de communication s’appuyant sur l’engagement sans faille des médecins, mais sans leur témoigner la moindre reconnaissance". Régies par un règlement arbitral depuis l'échec des négociations conventionnelles, les relations entre médecins et Assurance maladie sont réduites au minimum. Les syndicats redoutent "une fuite massive [...] vers d'autres modes d'exercice" et critiquent Bercy pour sa "volonté assumée" de réduire les prescriptions d'arrêts de travail "au détriment des patients". "Les gouvernements successifs ont cru pouvoir ignorer les alertes répétées de la profession ainsi que les solutions proposées, ils portent la responsabilité de cette situation", jugent-ils.